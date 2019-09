Napoli-Brescia, preview e probabili formazioni: Maksi recupera? In attacco una sola torre. C'è Balo

Il Napoli è pronto a ripartire. Domani alle 12.30 per la sfida contro il Brescia - in un San Paolo vicino al sold-out con quasi 50mila presenze - sarà forte la pressione sugli azzurri, chiamati a cancellare l'incredibile ko interno contro il Cagliari contro un'altra medio piccola come il Brescia di Corini che si difenderà con tutte le armi a disposizione dopo aver messo in difficoltà anche la Juventus. La squadra di Ancelotti deve evitare che le due partite interne, che sulla carta dovevano portare ad un balzo importante in classifica, possano invece tramutarsi in quelle che la fanno piombare nel baratro. Gara molto delicata, considerando l'aspetto mentale con l'ultimo ko e la classifica con le rivali che corrono, e non a caso anche De Laurentiis con un tweet ha voluto dare la spinta agli azzurri: "Forza ragazzi! Rialziamoci subito con l’aiuto dei nostri tifosi e con tutto il furore agonistico che avete dentro di voi!".

STATS - Il Napoli non perde due gare di fila in campionato dall'ottobre 2016. La squadra partenopea viene da 13 vittorie casalinghe di fila contro squadre neopromosse e in questo parziale per ben nove volte non ha subito gol. Il Brescia invece ha vinto solo una delle 18 trasferte di Serie A contro il Napoli (7 ko e 10 pari). Per quanto riguarda i precedenti alle 12.30: il Napoli ha vinto le ultime quattro gare giocate a quest'ora, senza subire gol in tre di queste

LE ULTIME SUL NAPOLI - Tanti dubbi di formazione considerando l'infrasettimanale e la vicinanza con la Champions. In porta dovrebbe esserci Ospina mentre in difesa con Manolas potrebbe esserci Maksimovic se dovesse recuperare altrimenti è pronto Luperto con Malcuit e Ghoulam che si riprendono una maglia ai lati. A centrocampo tornano Elmas e Fabian, ma per quest'ultimo resta da capire se al posto di Zielinski in mezzo o di Insigne a sinistra. In attacco Llorente e Lozano sono in ballottaggio con Milik e Mertens per un attacco che dovrebbe prevedere una sola torre ed un giocatore rapido.

LE ULTIME SUL BRESCIA - Corini deve rinunciare ai soliti Ndoj, Magnani, Torregrossa mentre è disponibile Balotelli che dovrebbe partire titolare in coppia con Donnarumma, supportati da Spalek come rifinitore. In mediana Bisoli, Tonali e Dessena, quest'ultimo in ballottaggio con Romulo uscito stremato dalla sfida alla Juventus. In difesa Cistana e Chancellor al centro con Sabelli a destra e Martella a sinistra.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Elmas, Zielinski, Fabian; Lozano, Llorente. All. Ancelotti

Ballottaggi: Maksimovic-Luperto 51%-49%, Llorente-Milik 55%-45%, Lozano-Mertens 51%-49%, Zielinski-Insigne 51%-49%

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Balotelli, Donnarumma. All. Corini

Ballottaggi: Balotelli-Ayè 60%-40%, Dessena-Romulo 55%-45%

ARBITRO: Manganiello (Gori-Imperiale, IV: Sacchi, VAR: Chiffi, AVAR: De Meo)

Diretta TV su DAZN e diretta radiofonica su Kiss Kiss Napoli. Diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net