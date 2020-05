Napoli carico, arriverà all'Inter in forma: una sola assenza per Gattuso

E' un Napoli in salute quello che si vedrà a partire dal prossimo 14 giugno (o il giorno prima). Da Castel Volturno, infatti, raccontano di una squadra che va al massimo e segue alla lettera le sollecitazioni di Rino Gattuso. Da quando sono ricominciati gli allenamenti collettivi, l'allenatore calabrese sta provando diversi schemi e movimenti, quelli che avevano permesso al Napoli di rinsavire nell'ultimo periodo pre-Coronavirus.

MANCHERA' SOLO MANOLAS - In questi giorni, come si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il pallone è divenuto una costante a Castel Volturno, ma anche gli esercizi atletici non mancano. Dai test effettuati, le condizioni della squadra sono positive. Una forma accettabile, da migliorare in vista dell'Inter. L'unico neo è stato l'infortunio di Kostas Manolas, che resterà fuori ancora per un mese. Per il resto, tutti dovrebbe essere a disposizione.