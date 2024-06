Napoli-Conte, niente San Carlo ma resta l'idea di un luogo iconico della città

Il Napoli aveva chiesto una disponibilità di massima anche ai dirigenti del teatro lirico per la prossima settimana, orientativamente per martedì

E' ormai tutto fatto per l'arrivo di Antonio Conte. L’idea però di presentarlo al Real Teatro di San Carlo, trapelata nei giorni scorsi, ora perde forza. Il Napoli aveva chiesto una disponibilità di massima anche ai dirigenti del teatro lirico per la prossima settimana, orientativamente per martedì, ma l’ipotesi sembra saltata, racconta il Corriere dello Sport:

"Si vedrà. Tutto, comunque, è legato al giorno dell’annuncio e anche alla necessaria riserva di tempo da investire per organizzare. Il piano, come già dimostrato in altre occasioni, è quello di individuare una location che si coniughi con uno dei luoghi iconici di Napoli, ma la ricerca a quanto pare è appena cominciata", scrive il quotidiano, ma il primo passaggio è il tweet presidenziale ed Aurelio De Laurentiis molto probabilmente lunedì procederà a far esplodere l'entusiasmo della piazza.