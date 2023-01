Napoli-Cremonese, biglietti Curva A e B già esauriti: apre la vendita nei settori inferiori

Alle ore 15 è partita su Ticketone la prevendita per la gara con la Cremonese, match che si disputerà il 12 febbraio 2023 alle ore 20.45.

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle ore 15 è partita su Ticketone la prevendita per la gara con la Cremonese, match che si disputerà il 12 febbraio 2023 alle ore 20.45. Procede a gonfie vele la vendita dei biglietti: in poche ore già esauriti i tagliandi di Curva A e B superiori, per questo motivo è stata aperta la vendita anche nei due settori inferiori.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 70,00

Tribuna Nisida € 55,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 40,00

Curve € 30,00