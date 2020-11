Napoli ed il problema sotto-porta: primo per tiri in Europa ma 7° per gol in Serie A

Il Napoli è la prima squadra nei cinque principali campionati europei per media tiri (19 a gara), condivide il primato con il Bayern Monaco e il Liverpool per quelli in porta (6.9), scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno sottolineando che gli azzurri concretizzano molto meno rispetto a quanto produce ed infatti hanno il settimo attacco del campionato con 16 gol segnati: "Le occasioni fallite sotto porta sono il leitmotiv anche delle tre sconfitte stagionali contro Az Alkmaar, Sassuolo e Milan. Gli errori riguardano anche i passaggi-chiave e la gestione delle ripartenze. Ieri la seduta si è conclusa con una lunga esercitazione al tiro".