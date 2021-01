Napoli-Empoli, probabili formazioni: almeno 6 cambi, Rrahmani può riscattarsi e torna Demme

Inizia al Maradona contro l'Empoli, da campione in carica, la rincorsa del Napoli alla settima Coppa Italia della sua storia. La squadra di Rino Gattuso dovrà battere l'Empoli, capolista in B giocando un grande calcio, per conquistare l'accesso ai quarti di finale (contro la vincente di Roma-Spezia, nell'eventualità in gara unica all'Olimpico) e dare continuità al successo soffertissimo di Udine.

LE ULTIME SUL NAPOLI - Gattuso dovrebbe ruotare ampiamente la rosa a disposizione, gestendo le energie in vista di Fiorentina e la Supercoppa. Meret potrebbe essere confermato, in difesa chance di riscatto per Rrahmani in coppia con Maksimovic o Koulibaly che potrebbero dividersi i minuti, con Di Lorenzo a destra (è squalificato per domenica) e Ghoulam a sinistra. A centrocampo rientra Demme, probabilmente con Fabian se Lobotka dovesse essere schierato più avanzato (come accaduto con la Real Sociedad) con Politano a destra ed Elmas a sinistra. In attacco Petagna favorito su Llorente, essendoci Mertens che può subentrare nella ripresa.

LE ULTIME SULL'EMPOLI - Dionisi dovrebbe rivoluzionare gli uomini a disposizione, dando spazio alle seconde linee e preservando tanti titolari in vista dello scontro diretto con la Salernitana. Davanti a Furlan linea difensiva con Cambiaso, Casale, Pirrello e Terzic; a centrocampo Damiani con Ricci (seguito da tempo dagli azzurri) e Zurkowski mezzali; in attacco Bajrami in supporto alla coppia Matos-Olivieri.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Ghoulam; Demme, Fabian; Politano, Lobotka, Elmas; Petagna. All. Gattuso

Ballottaggi: Maksimovic-Koulibaly 51%-49%, Petagna-Llorente 55-45%

EMPOLI (4-3-1-2): Furlan; Cambiaso, Casale, Pirrello, Terzic; Ricci, Damiani, Zurkowski; Bajrami; Matos, Olivieri. All. Dionisi

ARBITRO: Giua di Olbia (Scatragli – Zingarelli, IV: Volpi, VAR: Di Paolo, AVAR: Longo)

Diretta Tv su Rai 2, diretta radiofonica su Kiss Kiss Napoli/Italia e diretta testuale su Tuttonapoli.net con ampio pre e post-partita