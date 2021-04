Napoli-Inter, la probabile formazione Sky: solo un cambio rispetto a Genova, Zielinski recuperato

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha riportato sul proprio sito le ultime sulla formazioni del Napoli che domani sera affronterà l'Inter. Il modulo messo in campo dall'allenatore dovrebbe essere il 4-3-3. In porta scelta forzata: agirà Meret a causa dell'infortunio di Ospina. Nella linea di difesa a quattro spazio a Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui, quest'ultimo in vantaggio su Hysaj. A centrocampo Fabian Ruiz, Demme e Zielinski che ha recuperato dall'affaticamento. In avanti il punto di riferimento sarà Osimhen affiancato da Politano e Insigne.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All.: Gattuso.