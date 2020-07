Napoli-Lazio, probabili formazioni: Gattuso prova l'11 anti-Barça senza temere gli infortuni?

Ultimi 90 minuti per mettere fine ad un campionato da dimenticare. Il Napoli ospita la Lazio senza grosse motivazioni, se non di preparazione alla prossima gara ed in questo senso risultato e soprattutto prestazione andranno letti solo in prospettiva della sfida di Champions col Barcellona. Da capire, in questo senso, se Gattuso vorrà provare l'11 del Camp Nou o se vorrà evitare rischi in termini di infortuni traumatici e muscolari ruotando la rosa e distrubendo i minutaggi. Situazione diversa per la Lazio, ancora agguerrita perché si gioca il secondo posto in classifica e da settimane la squadra è unita intorno a Ciro Immobile per trascinarlo a battere il record di gol di Higuain, proprio in quel San Paolo dove l'argentino contro il Frosinone riscrisse la storia della Serie A.

LE ULTIME SUL NAPOLI - Gattuso riflette se schierare l'11 che ha in testa per Barcellona o continuare a dosare i minutaggi. Intanto recupera Maksimovic in coppia con Koulibaly (ed in panchina dovrebbe esserci anche Manolas), con Di Lorenzo al rientro a destra e Mario Rui a sinistra. A centrocampo torna Fabian, probabilmente con Demme e Zielinski (ma non sono da escludere Lobotka e Allan qualora Gattuso temesse sovraccarichi muscolari). In attacco tridente classico con Callejon, Mertens ed Insigne.

LE ULTIME SULLA LAZIO - Inzaghi senza gli infortunati Leiva, Lulic e Radu e quindi spazio a Patric e Luiz Felipe nel terzetto con Acerbi; a centrocampo pochi dubbi con Milinkovic, Parolo e Luis Alberto con Lazzari a destra e Jony a sinistra. Pochi dubbi anche in attacco con Correa ed il capocannoniere Immobile, a caccia del record di Higuain.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Allan; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Immobile, Correa. All. Inzaghi

ARBITRO: Calvarese (Baccini-Vecchi, IV: Dionisi, VAR: Di Paolo, AVAR: De Meo)

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Sky Sport, diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net