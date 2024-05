Napoli-Lecce, i convocati di Calzona: Osimhen c'è, out tre azzurri

Il tecnico del Napoli Francesco Calzona ha diramato i convocati per la sfida contro il Lecce.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Napoli Francesco Calzona ha diramato i convocati per la sfida contro il Lecce, in programma oggi alle ore 18 allo Stadio Diego Armando Maradona per la 38esima giornata di Serie A. Recuperto in extremis Victor Osimhen che quindi potrebbe giocare la sua ultima partita in azzurro. Non ce la fanno, invece, Mario Rui, Dendoncker e Zielinski, con gli ultimi due che quindi salteranno la loro ultima gara col Napoli.

L'elenco dei convocati di Calzona:

CONTINI Nikita

GOLLINI Pierluigi

MERET Alex

D’AVINO Luigi

DI LORENZO Giovanni

JUAN JESUS

MAZZOCCHI Pasquale

NATAN Bernardo De Souza

OLIVERA Mathias

OSTIGARD Leo

RRAHMANI Amir

ANGUISSA Frank

CAJUSTE Jens

LINDSTROM Jesper

LOBOTKA Stanislav

TRAORE’ Hamed Junior

KVARATSKHELIA Khvicha

NGONGE Cyril

OSIMHEN Victor

POLITANO Matteo

RASPADORI Giacomo

SIMEONE Giovanni