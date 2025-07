SONDAGGIO - Lucca, Núñez o Kean, chi preferisci come numero 9? Vota qui

Il Napoli si appresta a vivere una stagione cruciale, con l'obiettivo di difendere il campionato italiano e di riconquistare un posto da protagonista in Europa. Una delle questioni più calde sul tavolo della dirigenza riguarda l'attaccante che si giocherà con Lukaku la maglia da numero 9 nella prossima annata: il centravanti su cui puntare per dare peso, gol e carisma al reparto offensivo.

In attesa delle mosse ufficiali di mercato, sono tre i nomi che stanno scaldando i cuori e i dibattiti dei tifosi partenopei: Lorenzo Lucca, Darwin Núñez e Moise Kean. Tre profili molto diversi tra loro, ognuno con pregi e incognite, ma tutti potenzialmente pronti a prendersi la scena sotto il cielo del “Maradona”.

Lorenzo Lucca

Classe 2000, attaccante italiano di 201 cm, Lucca si è messo in mostra con l'Udinese mostrando progressi significativi sia dal punto di vista fisico che tecnico. Giovane, affamato e con ampi margini di crescita, rappresenterebbe una scelta coraggiosa ma in linea con una strategia di investimento sul talento italiano. I suoi punti di forza? La fisicità, il gioco aereo e la capacità di fare reparto da solo.

Darwin Núñez

L’attaccante uruguaiano è un nome di peso a livello internazionale. Reduce da stagioni importanti in Premier League, Núñez è il classico numero 9 moderno: velocità, potenza, abilità nel gioco di sponda e un fiuto del gol devastante. Il suo profilo rappresenterebbe un salto di qualità immediato per il Napoli, ma il suo arrivo richiederebbe uno sforzo economico notevole.

Moise Kean

Ex Juventus e PSG, Moise Kean è un attaccante che cerca continuità. La sua carriera è stata finora altalenante, ma il talento non si discute: rapidità, tecnica, capacità di attaccare la profondità e una duttilità che lo rende adatto anche a giocare in coppia con una seconda punta o in un tridente offensivo. Napoli potrebbe essere la piazza giusta per consacrarlo definitivamente.

Chi vorreste vedere al centro dell’attacco azzurro nella prossima stagione? Chi, secondo voi, ha le caratteristiche giuste per vestire la maglia numero 9 del Napoli e guidare la squadra verso nuovi traguardi? VOTA QUI IL SONDAGGIO