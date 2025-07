The Athletic attacca Insigne: "Tra i più grandi fallimenti di sempre in MLS"

vedi letture

L’avventura nordamericana di Lorenzo Insigne si chiude nel peggiore dei modi. Secondo una dura analisi firmata da Joshua Kloke per The Athletic, prestigiosa testata sportiva affiliata al New York Times, l’ex capitano del Napoli può essere considerato “uno dei più grandi fallimenti nella storia della MLS”. Il Toronto FC è in piena rifondazione e, come sottolinea l’articolo, il club sta cercando di scrollarsi di dosso i pesanti contratti ereditati dalla vecchia dirigenza. Il nuovo corso guidato da coach Fraser e dal CEO della MLSE Keith Pelley vuole puntare su giocatori motivati e allineati con il progetto. Insigne, invece, è finito al centro delle critiche: nel 2025 ha disputato solo 13 partite, con un gol e tre assist, a fronte di un ingaggio monstre da 15,4 milioni di dollari, secondo solo a quello di Messi.

The Athletic ricorda i presunti dissidi interni con Bernardeschi, l’influenza negativa sullo spogliatoio e il coinvolgimento – insieme all’ex juventino – nella congiura che avrebbe portato all’esonero di Bob Bradley nel 2023. "Diverse fonti vicine a Bernardeschi e Insigne avevano detto ad Athletic nel 2023 che i due non andavano d’accordo prima di unirsi a Toronto, e che poi si sono scontrati all’inizio nel club. L’ex presidente Manning, però, ha smentito e ha sempre detto che Insigne ha aiutato il club a ingaggiare Bernardeschi e che la coppia ha avuto un “rapporto di squadra molto professionale”, aggiungendo: “Non erano amici, ma erano abbastanza vicini. Hernandez a gennaio disse che Insigne “non si era messo in luce per la sua disponibilità” pur avendo i mezzi per aiutare la Mls a crescere. E infine il giornale ha riferito nel maggio 2023 che Insigne, insieme a Bernardeschi (il secondo giocatore più pagato del Toronto) era al centro di una congiura per far licenziare l’allenatore e direttore sportivo Bob Bradley. Bradley fu poi esonerato un mese dopo", si legge su The Athletic.