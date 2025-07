Cambia il CT dell'Under 21: la Federazione pensa a Silvio Baldini

Silvio Baldini è uno dei nomi in pole position per diventare il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Under 21. Tecnico dalla forte personalità, noto per la sua capacità di valorizzare i giovani e per una lunga esperienza nel calcio italiano, Baldini – reduce dall’ultima avventura sulla panchina del Pescara e culminata con le dimissioni dopo la promozione in Serie B degli abruzzesi – sarebbe in cima alla lista dei nomi valutati dalla FIGC per guidare la seconda selezione azzurra.

A rilanciare la notizia è Ciro Venerato di Rai Sport, che riporta come nel pomeriggio sia previsto un incontro a Coverciano tra Baldini, il Commissario Tecnico della Nazionale maggiore Gennaro Gattuso e il Capo Delegazione Gianluigi Buffon. L’appuntamento servirà a valutare la disponibilità e l’orientamento reciproco in vista di una possibile collaborazione per il nuovo ciclo dell’Under 21.

Non è nemmeno escluso, tuttavia, che alla fine possa rimanere l'attuale ct Carmine Nunziata e rinnovare il proprio contratto, con quest'ultimo reduce da un Europeo con gli Azzurrini terminato ai Quarti di finale contro la Germania. Nelle prossime ore potrebbero quindi arrivare indicazioni più chiare sul futuro della panchina azzurra.