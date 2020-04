Napoli-Mertens, rinnovo impantanato: scatto Inter, già scelto il suo ruolo

Il rinnovo di Dries Mertens con il Napoli è ancora in bilico e, se non dovesse arrivare, a fine stagione il belga andrebbe via a parametro zero. Secondo Tuttosport, la trattativa si è nuovamente impantanata e l'Inter è pronta ad approfittarne. Beppe Marotta ha puntato l'ex PSV per dargli l'eredità di Alexis Sanchez, godendo anche della sponsorizzazione di Romelu Lukaku, suo compagno in nazionale. Oltre ai nerazzurri sulle tracce di Mertens ci sono anche Monaco e Chelsea.