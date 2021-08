Napoli-Pescara sarà l'ultimo test a Castel di Sangro! Il presidente: "Ci stiamo lavorando"

E' stata svelata l'avversaria dell'ultima amichevole del Napoli nel ritiro di Castel di Sangro: sarà (o, per meglio dire, dovrebbe essere) il Pescara. Non si può ancora darne l'ufficialità, ma questo è lo scenario più probabile. E lo spiega Daniele Sebastiani, presidente del club abruzzese: "Non possiamo ancora ufficializzarlo, oggi incontreremo la Preferutta de L'Aquila e solo dopo si potrà dire con certezza. Ho sentito De Laurentiis e ci stiamo lavorando".