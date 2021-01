Napoli-Spezia, probabili formazioni: 4-3-3 con una novità in mediana, Petagna non ce la fa

Nel bel mezzo dei rumors sui contatti di ADL con altri allenatori, Rino Gattuso è chiamato a vincere e convincere dopo le due brutte sconfitte con Juventus e Verona. Al Maradona torna lo Spezia, dopo lo gara stregata in campionato, ed in palio c'è l'accesso alle semifinali di Coppa Italia, contro l'Atalanta vittoriosa con la Lazio. Il presidente De Laurentiis si attende un cambio di rotta netto, anche sul piano delle prestazioni, come del resto lo stesso Gattuso che proprio non si è riuscito a dare una spiegazione del secondo tempo di Verona.

LE ULTIME SUL NAPOLI - Gattuso dovrebbe passare al 4-3-3, concedendo così un turno di riposo a Bakayoko, schierando una mezzala in più come Elmas oltre a Zielinski e Demme vertice basso. In difesa spazio a Hysaj (favorito su Di Lorenzo) con i titolari Manolas, Koulibaly e Mario Rui davanti ad Ospina ed in attacco il vero dubbio: Petagna ci sta provando ma non dovrebbe farcela dall'inizio (come Mertens ed Osimhen) e quindi spazio a Politano, Lozano versione centravanti ed Insigne.

LE ULTIME SULLO SPEZIA - Italiano deve fare a meno di Nzola, Ferrer, Mattiello, Saponara, Pobega e Piccoli infortunati, oltre al portiere Provedel rimasto a riposo. Le rotazioni iniziano tra i pali con Krapikas, classe '99 già in campo a Roma, linea difensiva con Erlic e Ismajli con Vignali a sinistra e Bastoni a destra. A centrocampo il napoletano Acampora, Ricci e Deiola ed in attacco Agudelo e Verde (favorito su Farias e Gyasi) in supporto all'unica punta Galabinov che è una scelta obbligata.

NAPOLI-SPEZIA - Giovedì 28 gennaio, ore 21. Stadio: Diego Armando Maradona.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne. All. Gattuso

Ballottaggi: Hysaj-Di Lorenzo 51%-49%, Elmas-Lobotka 60-40%, Politano-Petagna 55%-45%

SPEZIA (4-3-3): Krapikas; Vignali, Erlic, Ismajli, Bastoni; Acampora, Ricci, Deiola; Agudelo, Galabinov, Verde. All. Italiano

Ballottaggi: Ismajli-Terzi 55%-45%, Bastoni-Ramos 55%-45%, Acampora-Maggiore 55%-45%

ARBITRO: Fourneau (Galetto – Rossi, IV: Sacchi, VAR: Nasca, AVAR: Longo)

Diretta Tv su Rai 2 e diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia/Napoli. Diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net