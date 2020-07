Napoli-Udinese, probabili formazioni: 8 novità rispetto a Bologna, Gotti con gli uomini contati

Il Napoli vuole tornare alla vittoria per cancellare la brutta prova di Bologna e non mollare la corsa al quinto posto. Gattuso in questi giorni ha insistito molto sull'atteggiamento sbagliato visto nel secondo tempo, con il pareggio che alla fine non ha neanche reso merito alla prova degli uomini di Mihajlovic, e contro l'Udinese vuole una reazione ed una dimostrazione di maturità e mentalità. Il tecnico del Napoli continuerà a ruotare la rosa a disposizione, per evitare di rivedere il calo anche atletico intravisto nella ripresa a Bologna, e far valere quella lunghezza dell'organico che sicuramente non ha l'Udinese, ulteriormente rimaneggiata tra squalifiche ed infortuni. Attenzione però alla squadra di Gotti, tra quelle più in forma dopo il lockdown, capace di due vittorie esterne di fila (Roma e Spal)

Il Napoli non perde contro l’Udinese in Serie A dall’aprile 2016 (1-3 in Friuli): da allora sei successi partenopei, fino al pareggio della gara d’andata che è costato anche l'esonero ad Ancelotti (anche se arrivato poi dopo il Genk in Champions). L’ultima vittoria dell’Udinese al San Paolo risale all’aprile 2011: successivamente sono arrivati sette successi azzurri ed un pari. il momento degli azzurri è racchiuso in quest'altro dato: la squadra di Gattuso ha segnato almeno due gol in tutte le ultime sei gare casalinghe di Serie A (non fa meglio da dicembre 2014, arrivando a sette), ma parallelamente non ha mai tenuto la porta inviolata.

LE ULTIME SUL NAPOLI - Gattuso senza Di Lorenzo squalificato, oltre agli infortunati Llorente e Youens, rilancerà i giocatori rimasti inizialmente fuori a Bologna. Torna Ospina in porta, Koulibaly in difesa (con Maksimovic) e Mario Rui a sinistra con Hysaj stavolta a destra. A centrocampo potrebbe toccare a Lobotka, affiancato da Fabian e Zielinski (favorito su Elmas ed Allan). In attacco spazio ai rientranti Callejon, Mertens ed Insigne per un totale di 8 cambi.

LE ULTIME SULL'UDINESE - Uomini. contati per Gobbi, senza lo squalificato Okaka e gli infortunati Mandragora, Jajalo e Teodorczyk. A centrocampo, salvo i Primavera, non ci sono scelte diverse di De Paul, Walace e Fofana (con Stryger e Sema ai lati), stesso discorso in attacco con i soli Lasagna e Nestorovski. In difesa, davanti a Mussu, linea a tre con Becao, De Maio e Nuytinck (favoriti su Troost-Ekong).

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Lobotka, Fabian; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

Ballottaggi: Lobotka-Demme 55%-45%, Maksimovic-Manolas 60%-40%

UDINESE (3-5-2): Mussu; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Nestorovski, Lasagna. All. Gotti

ARBITRO: da designare

DIFFIDATI: Troost-Ekong, Nestorovski, Fofana, Milik, Mertens, Zielinski

Diretta Tv su Sky Sport e diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia. Diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net