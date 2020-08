Napoli-Under, accordo totale! Ora si aspetta solo Milik-Dzeko per sbloccare l'affare

Il Napoli continua a lavorare sul mercato e Cengiz Under è uno dei nomi in cima alla lista di Cristiano Giuntoli, con Arek Milik che sembra essere legato alla questione. Ne ha parlato Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato, attraverso il suo sito ufficiale: "Cengiz Under ha un accordo totale con il Napoli, perfezionato nelle ultime ore dopo quanto vi avevamo raccontato diverse settimane fa. Ora si tratta di aspettare come finirà il balletto Dzeko-Milik: se Edin deciderà di lasciare la Roma per andare alla Juve, automaticamente e come già previsto Milik sarà il suo sostituto in giallorosso. Resiste ancora una possibilità Juve per il polacco, dopo il sì che aveva detto diverse settimane fa, ma poi gli scenari sono un po’ cambiati. E bisogna aspettare la decisione di Dzeko, passaggio fondamentale. Intanto, Under ha l’accordo con il Napoli".