Ndombele e Raspadori, la data del possibile esordio in maglia Napoli

Domenica al Maradona potrebbe già essere il giorno di Raspadori e Ndombele. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Al momento giusto il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha dato un’accelerata per mettere prima possibile l’allenatore nelle condizioni di avere una rosa più completa.

Oggi ci sarà l’ufficializzazione e dunque Raspadori e Ndombele dovrebbero allenarsi a Castel Volturno così da essere disponibili per la gara di domenica. Certo, servirà tempo per inserirli, ma proprio per questo motivo chiudere tutte le operazioni importanti due settimane prima della chiusura del mercato, è uno sforzo importante, vista la compressione della stagione".