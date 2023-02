Ndombele rischia di saltare lo Spezia: è ancora out per febbre, le ultime

Ieri il Napoli ha ripreso ad allenarsi a Castel Volturno, in vista della partita di domenica prossima a La Spezia

Ieri il Napoli ha ripreso ad allenarsi a Castel Volturno, in vista della partita di domenica prossima a La Spezia. Squadra prima impegnata in palestra e poi in campo per esercitazioni tattiche. Il centrocampista francese Tanguy Ndombele non ha preso parte alla seduta per una sindrome influenzale: rischia di non partire per la Liguria sabato. Lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.