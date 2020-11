Niente 4-3-3 perché c'è Bakayoko: Gattuso non rinuncia al nuovo modulo e valuta una novità

Il 4-3-3 è stata una tentazione, ma Rino Gattuso per la sfida al Milan non rinuncerà al 4-2-3-1 che tanti benefici sta portando al Napoli in questa stagione. Il cambio modulo è stato valutato fortemente nei giorni in cui non s'è allenato Bakayoko, poi completamente recuperato, perché gli altri centrocampisti in rosa - Lobotka e Demme, escludendo Zielinski non ancora al top dopo il Covid - non hanno finora convinto a due, in coppia con Fabian. Il tecnico del Napoli confermerà dunque il 4-2-3-1 che prevede più verticalità e meno palleggio, nonostante l'assenza di Osimhen, il giocatore chiave in questo nuovo percorso tattico, ed in questo senso potrebbe esserci una novità.

Il dubbio degli ultimi giorni ha riguardato più che altro il ruolo di sotto punta, in cui è stato provato Elmas che lo ricopre anche in nazionale, considerando la necessità di alzare Mertens nuovamente da centravanti. Nelle ultime ore però non si esclude che Gattuso possa sparigliare e lanciare nella mischia quattro attaccanti puri: l'idea è di non rinunciare a Lozano (provato anche lui centralmente), l'unico che per velocità e attacco alla profondità probabilmente si avvicina alle caratteristiche di Osimhen, che quindi potrebbe alternarsi nei vari movimenti proprio con Mertens. Nonostante l'assenza del nigeriano, l'obiettivo è non snaturare l'idea di gioco ed avere comunque almeno un giocatore di strappo al centro dell'attacco.