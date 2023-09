Niente Di Lorenzo: per l'Italia Spalletti ha scelto un altro capitano

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si è soffermato anche sull'Italia, pronta a riprendere il percorso di qualificazione verso gli Europei 2024

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si è soffermato anche sull'Italia, pronta a riprendere il percorso di qualificazione verso gli Europei 2024. La nazionale guidata da Luciano Spalletti il 9 settembre giocherà contro la Macedonia del Nord mentre tre giorni dopo sarà impegnata con l'Ucraina. Il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale ha già preso una decisione importante, visto che ha scelto il suo nuovo capitano. Ad indossare la fascia sarà Ciro Immobile, l'elemento in rosa con più presenze all'attivo in azzurro.

L'attaccante della Lazio ha raggiunto quota 56 in azzurro, staccando leggermente Gigio Donnarumma che ha raccolto 54 presenze totali con l'Italia e rivestirà il ruolo di vice.