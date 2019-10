Niente sorpasso, Inter fermata in casa: deludente pareggio col Parma

Pomeriggio di pareggi clamorosi in vetta alla classifica di Serie A. Dopo l'1-1 del Via del Mare tra Lecce e Juventus, anche l'Inter di Conte impatta a San Siro contro un Parma temerario ed abile a conquistare un punto in terra milanese. Dopo il vantaggio di Candreva al 23', il Parma ha saputo ribaltare il risultato in pochi minuti, firmando il pari con Karamoh al 26' ed il vantaggio con Gervinho al 30'. Inter che ha acciuffato il pari per i capelli nella ripresa, con un gol concesso ai nerazzurri tra le polemiche: palla messa in rete da Lukaku con bandierina alta per presunta posizione di offside, poi dietrofront di Chiffi che ha valutato regolare la posizione dell'attaccante nerazzurro dopo il consulto col Var, provocando le proteste sopratutto di Sepe, intento a spiegare al direttore di gara l'incidenza della bandierina alzata nel corso dell'azione che ha, di fatto, rilassato il portiere sulla conclusione dell'attaccante avversario. Inter che, però, non ha saputo andare oltre il pari, mancando cosi il sorpasso alla Juve.