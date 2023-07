Nome nuovo per la difesa: si guarda in casa Fulham per l'erede di Kim

Corriere dello Sport oggi in edicola aggiunge un nome nuovo alla lista

Un vuoto da colmare in difesa: quello lasciato libero da Kim, ormai al lavoro con il Bayern. Il Corriere dello Sport oggi in edicola aggiunge un nome nuovo alla lista dei calciatori che potrebbero raccogliere l'eredità del sud-coreano: "Ieri Rudi ha detto che bisogna trovare un difensore, uno che sostituisca Minjae in rosa, ma la storia per il momento non è stata agevole (ancora parole di Garcia).

Per caratteristiche, l'allenatore vuole un profilo abile ad avanzare senza paura di lasciare campo alle spalle: lo ha dipinto così. Mentre è storia d'Oltremanica l'apprezzamento per Tosin Adarabioyo, 25 anni, centrale inglese di origini nigeriane che gioca nel Fulham. Valutazioni in corso anche su di lui".