"Non li utilizzare più, sono a scadenza!", ADL furioso con Gattuso per Hysaj e Maksi: retroscena KKN

C'è un tema particolare su cui Rino Gattuso e Aurelio De Laurentiis hanno visioni divergenti. E che fa infuriare il presidente, stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli. Il patron azzurro - riferisce il direttore Valter De Maggio - gli avrebbe più volte avanzato una richiesta: "Non li utilizzare più, sono a scadenza". E lui sistematicamente li manda in campo. Al netto dell'emergenza, ci sarebbe stata qualche partita in cui si sarebbe potuto preferire qualche altro azzurro.