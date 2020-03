Non solo i milioni: il fattore (determinante) per riacquistare Mertens

Tredici milioni. Questa dovrebbe essere la cifra che Dries Mertens percepirà nei prossimi due anni in azzurro, con il belga prossimo a rinnovare un contratto in scadenza nel giugno 2020. Una mossa importante da parte del patron De Laurentiis, che trova così l’intesa con un calciatore che per settimane aveva valutato più volte la possibilità di salutare l’azzurro.

Soldi, importanti, ma non solo. Nella svolta legata al futuro di ‘Ciro’, c’è sicuramente la ritrovata centralità nel progetto tecnico azzurro ed il grande feeling nato con Rino Gattuso.

“Tanta roba” aveva detto il tecnico dopo il ritorno dall’infortunio del classe ’87, che ben presto è diventato assoluto titolare nelle gerarchie di Ringhio. La rete col Barcellona ha sublimato un momento di grande intesa tra Mertens e Gattuso, bravo a far sentire Dries un giocatore fondamentale per presente e futuro. Un futuro, ormai è chiaro, che sarà ancora tinto di azzurro per lo scugnizzo belga.