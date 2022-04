Non solo Kvaratskhelia e Olivera: le conferme di Giuntoli sul mercato

Il Napoli di Luciano Spalletti si avvicina alla sfida contro la Roma, con l'obiettivo di restare in corsa per lo Scudetto

Il Napoli di Luciano Spalletti si avvicina alla sfida contro la Roma, con l'obiettivo di restare in corsa per lo Scudetto, mentre il club da tempo è proiettato anche alla prossima stagione con le prime manovre sul mercato. All'orizzonte infatti c'è un restyling importante della rosa, se non una vera e propria rivoluzione, considerando diversi contratti in scadenza e tanti altri che si avvicinano ad un anno o anche due dalla fine del contratto e che rischiano di dover finire per forza di cose sul mercato per evitare svalutazioni o addirittura l'addio a parametro zero. Di questo e non solo ne ha parlato ieri il ds Cristiano Giuntoli alla radio ufficiale del club.

Le conferme sui primi due colpi

Nonostante il campionato in corso e la necessità di dichiarazioni di circostanza, il direttore sportivo dei partenopei ha confermato tutto sommato l'arrivo ormai definito - per circa una decina di milioni di euro - di Khvicha Kvaratskhelia, classe 2001 della Dinamo Batumi ed ormai ex Rubin Kazan: "E' un ragazzo che seguiamo da tempo e cercheremo di fare il massimo per prendere. E' uno dei primi della lista, ha i parametri giusti per giocare nel Napoli, sia tecnici che economici che mentali". Stesso discorso per Mathias Olivera del Getafe, un affare da circa 11mln complessivi che il club ha provato anche ad anticipare a gennaio: "E' bravo, ha caratteristiche differenti di Mario Rui. E' un uruguagio mancino, uno che ha la garra. E' sicuramente tra quelli che possono interessarci".

Assalto a Traoré

Il ds Giuntoli ha aperto anche al nome di Hamed Junior Traorè, classe 2000 del Sassuolo, protagonista di un grande finale di stagione giocando avanzato nel tridente sia centralmente che a sinistra, le posizioni anche dei partenti Mertens e Insigne: "E' un calciatore molto bravo, sta facendo un gran finale di stagione e credo che piaccia a tutte le squadre di livello. Avremo modo e tempo per parlare di tante situazioni - l'ammissione di Giuntoli - anche perché dobbiamo stare molto attenti al bilancio, dopo due anni di Covid-19, ma sono sicuro che saremo forti anche l'anno prossimo e quelli seguenti", il riferimento ai conti, considerando probabilmente la valutazione che ne fa il Sassuolo che parte da circa 30mln di euro.