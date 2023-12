Non solo Miranda: seguiti altri due terzini sinistri, uno lo consiglia Benitez

Oltre a Miranda del Betis, il Napoli segue altri terzini sinistri per il mercato di gennaio

Oltre a Miranda del Betis, il Napoli segue altri terzini sinistri per il mercato di gennaio. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "All’Alaves invece si sta mettendo in mostra il classe 2002 Javi Lopez. Grintoso in marcatura, va ancora affinato nell’irruenza agonistica.

Ha tecnica, velocità, cross, e anche un buon tiro. Si tratterebbe di un investimento, di pochi milioni. Un altro consiglio è arrivato per il profilo di Manu Sanchez, classe 2000, cresciuto nelle giovanili dell’Atletico Madrid, attualmente al Celta Vigo allenato da Rafa Benitez. Questi attualmente i maggiori osservati".