Non solo Osimhen: il segreto di questo Napoli è nel reparto arretrato

L'attacco vende i biglietti, la difesa vince i campionati. Lo slogan, molto caro allo sport americano, è sicuramente di grande attualità in casa Napoli, con la squadra di Spalletti che vola in testa al campionato grazie alle sole 2 reti subite in 6 gare. A sottolineare l'argomento è l'edizione odierna di Tuttosport.

"Ciò che sta facendo la differenza in questo inizio di stagione in campionato è la difesa: come scritto in 6 gare disputate fin qui il Napoli ha incassato solo 2 gol e quella azzurra è la migliore difesa della serie A. Due gol, tanti quanti ne ha incassati alla prima giornata di Europa League il Napoli contro il Leicester. Ecco perché grande attenzione contro lo Spartak Mosca dovrà metterla proprio la difesa. Almeno in questa fase va perseguito ogni obiettivo, più in là si vedrà" scrive il quotidiano.