Non solo Rrahmani e Osimhen: Spalletti spera in altri due recuperi con la Fiorentina

Contro la Fiorentina tornerà Osimhen, ma non solo. Novità di formazione potrebbero scoprirsi domani con la ripresa degli allenamenti. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Da domani, poi, tutti in campo per preparare a dovere la delicatissima sfida con la Viola: dopo aver scontato il turno di stop torneranno regolarmente a disposizione sia Osi sia Rrahmani, mentre da valutare restano le condizioni degli infortunati Meret, Petagna, Ounas e Di Lorenzo, ieri alle prese con i rispettivi programmi di lavoro personalizzato in campo. A coltivare speranze di recupero e convocazione sono più che altro Meret e Ounas".