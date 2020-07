Ora è ufficiale, il Napoli andrà in ritiro a Castel di Sangro: in stand-by per un'estate Dimaro

Mancano le date, dipenderanno dall'esito della sfida contro il Barcellona, per il resto ci siamo, è ufficiale: il Napoli andrà in ritiro a Castel di Sangro, quest'anno, da fine agosto fino al 9 settembre, disputerà in Abruzzo quattro amichevoli, con la regione ha firmato un accordo di sei anni. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, nel parlarne, fa anche sapere che per ora il rapporto con Dimaro e la Val di Sole è in stand-by a causa del Covid-19. Di sicuro il Napoli non sarebbe andato in Trentino quest'anno, in futuro vedremo, anche se - come vi abbiamo raccontato - i due ritiri diventeranno complementari.