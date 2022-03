Osimhen a Dazn: "Atmosfera incredibile ci ha aiutato. Scudetto? Ci crediamo"

Nel post-partita di Napoli-Udinese, il man of the match, Victor Osimhen, è intervenuto ai microfoni di Dazn.





Lo stadio è tornato a cantare il tuo nome: “Vittoria molto importante per noi. C’era un’atmosfera incredibile nel secondo tempo che ci ha aiutato. Ringrazio i tifosi per il sostegno".

Non era fallo di mano sul tiro di Deulofeu? “Ero convinto che la palla aveva colpito il braccio e subito ho detto a Deulofeu che l’arbitro poteva andare al Var tanto non era fallo”.

Continui a segnare di testa con la maschera, come ti trovi? “Per il dottore è consigliabile usarla e quindi continuerò ad usarla anche se non la porto in allenamento”.

Scudetto? "Bisogna continuare a crederci ci sono ancora 8 partite da qui alla fine. Continuiamo così, noi ci crediamo ancora”.