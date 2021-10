Osimhen e il Napoli possono già raggiungere un record a testa contro la Roma

Big match all'Olimpico, stasera il Napoli è atteso da una trasferta molto complicata sul campo della Roma. Si tratterà di uno scontro diretto per la Champions League, come dichiarato anche da Luciano Spalletti in conferenza stampa. E quest'ultimo, con un successo, stabilirebbe un nuovo record in casa azzurra: nove vittorie consecutive in altrettanto partite di campionato. La massima striscia, fin qui, è stata di 8: quella attuale e quella dell'ultima stagione di Maurizio Sarri, quella dei 91 punti.

OSIMHEN COME IL NAPOLI

Non solo il Napoli, anche Victor Osimhen va a caccia di un record personale. Fin qui il centravanti nigeriano ha realizzato nove reti in dieci partite, quattro in Europa League e cinque in campionato. Dovesse segnare anche contro la Roma, raggiungerebbe già la doppia cifra: 10 gol, tanti quanti ne ha realizzati in tutta la sfortunata annata passata, condizionata da infortuni e Covid-19. Segnare all'Olimpico porterebbe l'ex Lille ad eguagliare il suo massimo in Italia: lo supererà facilmente.