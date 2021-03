Osimhen, il neurochirurgo: "Sta bene e non vede l'ora di rientrare! Tra due giorni altri esami"

Alfredo Bucciero, responsabile della neurochirurgia di Pineta Grande, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "La situazione clinica di Osimhen è buona. Tra due giorni ci saranno gli ultimi esami, la tac e l'elettroencefalogramma. Il calciatore sta bene e si allena senza problemi. Non so se ci sarà col Bologna, non spetta a noi deciderlo. Ma dal punto di vista neurochirurgico non c'è nulla, non ci sono patemi d'animo. Lui già voleva rientrare, è una forza della natura".