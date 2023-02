Osimhen: "Interesse delle big mi stimola a far meglio per il Napoli. Futuro? Decide il club"

“Essere il capocannoniere non è la mia priorità, viene prima la squadra”. Firmato Victor Osimhen, che parla ai microfoni di ESPN

“Essere il capocannoniere non è la mia priorità, viene prima la squadra”. Firmato Victor Osimhen, che parla ai microfoni di ESPN: “Se vinco il titolo di capocannoniere mi va bene, ma mi interesserà vincere trofei con la squadra. Quando fai bene è normale che i club migliori ti guardino, attrarre il loro interesse mi trasmette la motivazione per fare di più per me e per la mia squadra.

Sono concentrato solo sul Napoli, loro hanno l’ultima parola. Alla fine dell’anno vedremo cosa accadrà, ma non dipende da me. Spetta alla società. Vogliamo solo provare a vincere ogni partita, ma dobbiamo lavorare sodo”.