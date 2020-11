Osimhen, l'amico giornalista: "S'è lussato la spalla, ecco le sue condizioni"

Victor Osimhen ha avuto un problema alla spalla e non al polso. Si tratta di lussazione, ma non molto dolorosa. Nulla di preoccupante, dunque, dopo l'infortunio in Nazionale, per l'attaccante del Napoli. Lo dice sui social l'amico del nigeriano e giornalista Oma Akatugba. Ecco il suo tweet:

My contact in the @NGSuperEagles says @victorosimhen9 had a shoulder dislocation which was very painful but it is not as bad as envisaged.