Osimhen, l'entourage: "E' interessato al progetto Napoli, ha avuto ottime impressioni"

"Victor è molto interessato al progetto del Napoli, posso dirvi solo questo. Gli è piaciuta la visita alla città e ha avuto ottime impressioni durante l'incontro con l'allenatore e la dirigenza. Vediamo cosa succede, il Napoli lo ha colpito...". Osita Okolo, membro dell'entourage di Victor Osimhen, torna a parlare in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com circa la trattativa per il trasferimento in azzurro del talento nigeriano.

Un'apertura importante, che avvicina ulteriormente il classe '98 ai partenopei. Dopo essersi preso qualche giorno per riflettere, anche gli ultimi dubbi del giocatore sembrerebbero infatti essersi dissipati. Adesso, però, va trovata l'intesa definitiva dal punto di vista economico, con Osimhen e soprattutto col Lille.