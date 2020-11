Osimhen, l'entourage: "Niente fretta, rientrerà con calma! Non è lo stesso infortunio di Wolfsburg..."

Nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Roberto Calenda, rappresentante italiano di Victor Osimhen: "Il ragazzo si sta facendo tutte le cure dovute, si sta rimettendo a posto. Bisogna vedere giorno dopo giorno come evolve la situazione per quanto riguarda il recupero, altrimenti diventa un terno al lotto. In questo tipo di infortuni bisogna avere pazienza e non fretta. Il Napoli tiene per primo alla salute del ragazzo, quindi è suo pensiero non avere fretta. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni, con calma si deciderà il rientro quando sarà possibile. Speriamo presto comunque".

IL RACCONTO DELLA TRATTATIVA - "Rino è una persona molto diretta e schietta, bravo a instaurare un rapporto di fiducia con i calciatori perché per primo è stato un grande calciatore. Victor è felice di aver scelto Napoli. Quest'estate è stata una guerra perché lo volevano tanti club in tutta Europa, ma il Napoli si è mosso prima di tutti e abbiamo cominciato questa trattativa sei mesi prima dell'arrivo ufficiale. E' stata una trattativa lunga, ma il ragazzo ha scelto Napoli. Fondamentali i contatti con presidente, direttore sportivo e allenatore".

INFORTUNIO SIMILE AL WOLFSBURG? - "Ogni infortunio ha una storia a sé, quello di oggi non è come quello, non è una recidiva. Al Wolfsburg era un altro tipo di infortunio. Spesso e volentieri tutti noi ci caliamo nei panni di allenatori, medici. Ma io credo che ognuno debba fare il suo mestiere. E' stata una brutta caduta con la Nigeria, una bella botta, ma succede nel calcio. Ci auguriamo tutti che il ragazzo risolva tutto al più presto".