Ospina a Dazn: "Sono stato male, ho perso qualche kg ma oggi mi sentivo bene. Sul rinnovo..."

David Ospina, portiere del Napoli, è intervento ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta contro il Venezia.

100 partite senza subire gol, terzo portiere sudamericano a riuscirci: “Grazie mille non lo sapevo, è un bellissimo dato dopo questa avventura europea iniziata in Francia, poi per l’Inghilterra e ora in Italia. Bisogna approfittare di tutto perché poi il calcio passa".

Il ritiro si può rimandare ancora molto più avanti? “Aspettiamo bisogna approfittare giorno per giorno, partita per partita, allenamenti e approfittare dei miei compagni. Voglio fare sempre il massimo perché il calcio mi ha dato tutto. La mia famiglia è sempre stata dal mio lato, aspettiamo quando verrà questo momento e speriamo sarà il più tardi possibile”.

Spalletti ha tanta fiducia in te: “Ha fiducia in tutti i portieri, a fianco ho un portiere giovane come Alex che ha tanta qualità. Quando sono tornato dalla nazionale mi hanno chiesto come stavo, avevo perso qualche chilo per un’intossicazione alimentare. Oggi mi sentivo benissimo e potevo giocare la partita mettendo tutto per la squadra”.

Sei scadenza, porti avanti discordi con la società? “Voglio approfittare di tutte le opportunità che mi danno qui alla squadra questo è l’unico pensiero che ora. Poi vediamo cosa succederà, la cosa più importante è che la squadra sta facendo bene e sta vincendo tutte le partite. Aspettiamo”.