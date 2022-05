Ospina ai saluti, Alvino: "Il Napoli è interessato a Musso in partenza dall'Atalanta"

David Ospina è in partenza, lo ha annunciato il suo agente, ecco il nome del possibile sostituto

David Ospina è in partenza, lo ha annunciato il suo agente, il giornalista Carlo Alvino sulla questione numeri uno per la prossima stagione - con Meret in bilico se non rinnova - ha scritto sui social: "Questione portieri. Il Napoli interessato a Juan Musso in partenza dall’Atalanta"