Ottime notizie da Castel Volturno: Koulibaly, Mertens e Maksimovic tornano in gruppo

Ottime notizie da Castel Volturno dopo la seduta di allenamento mattutina. Tre giocatori fondamentali sono tornati in gruppo. Il report: "La squadra in avvio ha svolto attvazione a secco. Successivamente, con la rosa divisa in due gruppi, lavoro di possesso palla con l'utilizzo delle porte piccole. Di seguito allenamento per settori: sul campo uno hanno lavorato i centrocampisti e gli attaccanti mentre sul campo 2 hanno lavorato i difensori. Chiusura con partitina a tutto campo. Prima seduta in gruppo per Koulibaly. Anche Mertens e Maksimovic hanno svolto allenamento completo con la squadra".