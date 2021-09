Ounas a Dazn: "Mi piace il ruolo di spacca-partite, sarò pronto anche dal 1' quando Spallettti vorrà"

Adam Ounas, esterno offensivo del Napoli, prima della sfida contro l'Udinese è intervenuto al microfono di Dazn: "Abbiamo tutti la testa perché abbiamo fatto una grande partita a Leicester. Ci siamo allenati bene per la partita di oggi, siamo pronti per le prossime partite. Ce ne sono tante prima di andare in nazionale e dovremo concentrarsi su queste".

Vi siete detti nello spogliatoio che se vincete andate al primo posto? "Tutti noi lo sappiamo già. Ogni gara si gioca per vincere, poi si vede il resto".

Ti piace il ruolo di spacca-partite a gara in corso? "Sì, tutti i minuti che ho do il massimo e il giorno in cui il mister mi chiamerà per giocare dall'inizio sarò prontissimo".