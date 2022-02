Ounas inserito in lista Uefa: indizio sul suo pronto recupero?

Tuanzebe fuori dalla lista Uefa, c'è Ghoulam e non solo: la presenza di Adam Ounas in lista, scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, fa ben sperare in merito alle sue condizioni: Adam è fermo a causa di un'anomalia cardiaca venuta fuori nel corso delle visite post Covid effettuate in Camerun con l'Algeria, in piena Coppa d'Africa, ma evidentemente Spalletti conta di recuperarlo in tempo. Al momento è a riposo e soprattutto alle prese con tutti i controlli e gli esami prescritti dopo l'individuazione del problema.