Ounas più avanti rispetto a Manolas e Malcuit: ecco quando rientreranno

Luciano Spalletti sta preparando il derby di Salerno allertando la freschezza di Politano e Zielinski, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno raccontando poi i tempi di recupero dei giocatori in questo momento in infermeria. Adam Ounas tornerà tra i convocati per la trasferta di Varsavia, Kevin Malcuit e Kostas Manolas rientreranno invece dopo la sosta.