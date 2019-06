Pedullà sicuro: "Koulibaly resta al Napoli e Zapata difficilmente lascerà l'Atalanta"

Nel corso della trasmissione di calciomercato su Sportitalia, il giornalista Alfredo Pedullà ha dichiarato: "Koulibaly che va via da Napoli è una cosa che non ci sta. Gli lascio l'1% di possibilità che possa lasciare il Napoli. Su Zapata dell'Atalanta al momento non c'è nulla di concreto, vedremo se arriveranno offerte. Al momento resta a Bergamo al 70%".