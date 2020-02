Per Fabian voti altissimi: "Gol un gioiello progettato con maestria. Era ora..."

Tanti elogi per Fabian Ruiz dopo la bella prova con gol di San Siro contro l'Inter. Voto 7 per La Gazzetta dello Sport: "Nel primo tempo asseconda il conservatorismo del Napoli, si vota al contenimento, quasi si mimetizza. Fabian Ruiz però ha nei piedi il veleno del crotalo, mai fidarsi dei presunti infingimenti. La sua ora scocca verso l’ora di gioco quando asseconda una ripartenza, la tiene viva duettando con Demme e poi si fa largo al limite, crea lo spazio e il tempo per un sinistro bellissimo, senza scampo per Padelli. Fabian Ruiz, anzi Fabian Luz (luce)".

Identico voto, 7, anche sul Corriere dello Sport: "Primo tempo senza effetti speciali, ma il gol è un gioiello che gli mancava da settembre. Chiude non al meglio, ma lotta fino alla fine".

Voto 7 anche per il Corriere della Sera: "Un gran gol, progettato e realizzato con maestria. La sua è una partita libera, gode di tanti spazi sfruttati bene".