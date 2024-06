Per Osimhen il Napoli non registra offerte choc: sono tutti in attesa

Il mercato del Napoli per il reparto offensivo gira tutto intorno a Victor Osimhen

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mercato del Napoli per il reparto offensivo gira tutto intorno a Victor Osimhen: per il momento, però, come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, il Napoli non registra offerte tali da perdere la testa, diciamo che sono tutti un po’ alla finestra, in attesa degli eventi e del primo giro di ballo delle punte. Lui ha una clausola da 130 milioni nel contratto. De Laurentiis aspetta e ha sempre ribadito che Osi andrà via per la clausola. Niente sconti. In attacco la prima scelta per la sua sostituzione è Lukaku del Chelsea.