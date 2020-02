Petagna non è Cavani. Ma nemmeno Inglese…

Andrea Petagna, professione attaccante. Non sarà mai Edinson Cavani, ma può diventare elemento funzionale alle idee di un tecnico come Gattuso. Perché certe gare non le devi vincere solo sulla carta, ma vanno conquistate sul campo. Col sudore, con la lotta, facendo la guerra.

Sportellate, sempre. Petagna non ha i piedi sopraffini del bomber raffinato, ma un fisico da sacrificare quando la partita lo richiede. Per il classe ’94 ci sono 190 centimetri di muscoli da regalare alla squadra per rifiatare, per difendere il pallone quando serve, per provare ad aprire spazi in area di rigore avversaria. Insomma, Petagna difficilmente sarà un titolare nel Napoli del domani e sarebbe ingeneroso anche pensare che possa esserlo. Potrà però essere giocare di sistema, capace di entrare in una rotazione ben amministrata. Non sarà mai Cavani per dircela tutta, ma nemmeno Roberto Inglese. Perché ha peculiarità che possono permettergli di ritagliarsi uno spazio da specialista, in un calcio che tende sempre più a ricercare calciatori utili per assolvere alcuni compiti.