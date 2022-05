Politano a Dazn: "Stagione positiva, ma speravo di giocare e segnare di più!"

Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, prima dell'ultima partita di campionato contro lo Spezia è intervenuto al microfono di Dazn

Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, prima dell'ultima partita di campionato contro lo Spezia è intervenuto al microfono di Dazn: "E' stata una stagione positiva. Ho giocato abbastanza, anche se speravo di fare qualche partita in più e soprattutto qualche gol in più. Ormai è andata così. Siamo contenti di aver raggiunto la Champions League, dopo questa partita ci riposeremo"

C'è nostalgia per la fine del ciclo per tanti calciatori? "Perderemo sicuramente qualche giocatore importante, ma ne arriveranno altri. Il mercato è lungo, nel calcio non si può mai sapere cosa succede".