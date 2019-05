Pres. Empoli: "Di Lorenzo-Napoli? Sarei contento, i presupposti ci sono ma c'è grande interesse"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’ su Radio CRC, è intervenuto Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli: "Ringrazio tutti per la stima mostrataci da qualche anno. L'Italia sportiva è dalla nostra parte, ci gratifica. Fiorentina-Genoa? Non importa. Dovremmo recriminare su tante cose sfortunate, ma non è nel nostro stile. Genoa-Juventus? E' chiaro che affrontare determinate squadre in momenti particolari della stagione aiuta. Iachini ci ha portato ad una difesa a tre, che poi è stata sfruttata anche da Andreazzoli. I gol mangiati ieri? Siamo stati sfortunati, abbiamo colpito tanti pali quest'anno. Ci sono rimasto male, ma la vedo come una cosa che poteva capitare. Non la vivo come un'ingiustizia, Fiorentina-Genoa è andata come mi aspettavo già. Due anni fa' retrocedemmo perdendo a Palermo, contro una squadra già in B. In questo siamo dei polli (ride ndr).

La Serie B deprezza i nostri talenti? Questi ragazzi ieri sono partiti un po' intimoriti, ma poi dopo sono esplosi. Bennacer e Traoré sono stati illuminanti, alla pari di Di Lorenzo e Krunic, che però è mancato per infortunio.

Di Lorenzo al Napoli? Vediamo, sarei contento se il calciatore andasse al Napoli. I presupposti ci sono, ma non sappiamo cosa succederà nei prossimi tre giorni. Si sta scatenando un interesse particolare sui nostri ragazzi. L'Empoli rafforza ancora una volta la propria immagine, come società specializzata nel lavorare coi giovani".