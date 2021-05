Pres. Fiorentina: "Il 6-0 dell'andata un dispiacere, devono promettermi grande partita!"

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola: “Sono rimasto fino a questa partita perché non ho preso bene il 6-0 dell’andata. I ragazzi mi devono promettere che ce la metteranno tutta e porteranno orgoglio ai tifosi, perché loro giocano per i tifosi, non per i giornalisti. Speriamo di fare una bella partita. Ringrazio ancora una volta i giocatori, lo staff ed i nostri dipendenti. Tra pochi giorni tornerò in America, mia moglie vuole così“.